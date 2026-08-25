En la apertura de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.14%.

En la última semana, el Euro cayó -0.73% y en el último año acumuló -0.52%, señal de una leve tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.08%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.61%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días pasados, la moneda ha ido en ascenso, lo que refleja una mayor fortaleza frente a otras divisas.

Este aumento continuo sugiere un aumento en la confianza del mercado, lo que podría impactar favorablemente en la economía europea en el corto plazo.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar euro en USA