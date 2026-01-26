En la apertura de mercados de este lunes, 26 de enero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.14%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.73%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.80%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

Conocé la cotización de este lunes, 26 de enero de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 8.05%, es mayor que la volatilidad anual del 7.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en un ascenso constante.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el reciente aumento sugiere un cambio favorable en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que están fortaleciendo la moneda europea.

En resumen, la tendencia positiva del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía de la zona euro.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las tarifas pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las comisiones suelen ser más altas.