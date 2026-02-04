La cotización del euro cerró a USD 0.8469 este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.07%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 7.55% en su cotización. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.44%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.45%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables en la zona euro. En resumen, la tendencia positiva del Euro podría estar impulsada por un aumento en la confianza del mercado y mejores indicadores económicos. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.