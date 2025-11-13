En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.859 este jueves, 13 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.46% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un aumento constante en su valor en relación con las monedas principales. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de diversos factores externos, como decisiones políticas o cambios en el mercado global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.