A partir de enero de 2026, viajar como turista a Estados Unidos será sensiblemente más caro —y más complejo— para miles de personas en todo el mundo.
El Departamento de Estado de EE.UU. activó un nuevo esquema que obliga a solicitantes de visa B1/B2 de determinados países a depositar una fianza migratoria de hasta USD 15.000 como condición previa para que su solicitud sea evaluada.
La medida apunta a reforzar el control sobre la permanencia irregular, especialmente en casos donde se detectaron altos índices de viajeros que exceden el tiempo autorizado de estadía.
Qué es la fianza migratoria y por qué Estados Unidos la exige
La fianza para la visa estadounidense funciona como una garantía económica: el solicitante debe dejar un depósito que solo se recupera si cumple estrictamente con las condiciones del viaje.
Según explicó el gobierno estadounidense, el objetivo es:
- reducir las estadías irregulares,
- desalentar abusos del sistema de visas,
- y aumentar la trazabilidad de los ingresos temporales al país.
El monto —USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000— se define caso por caso durante la entrevista consular, en función del perfil del solicitante.
Los 38 países que deben pagar 15.000 dólares para acceder a la visa
La nómina se amplió significativamente y ahora incluye países de África, Asia, Oceanía y América Latina. Entre los más relevantes para la región aparecen Cuba y Venezuela.
- Argelia — 21 de enero de 2026
- Angola — 21 de enero de 2026
- Antigua y Barbuda — 21 de enero de 2026
- Bangladesh — 21 de enero de 2026
- Benín — 21 de enero de 2026
- Bután — 1 de enero de 2026
- Botsuana — 1 de enero de 2026
- Burundi — 21 de enero de 2026
- Cabo Verde — 21 de enero de 2026
- República Centroafricana — 1 de enero de 2026
- Costa de Marfil — 21 de enero de 2026
- Cuba — 21 de enero de 2026
- Yibuti — 21 de enero de 2026
- Dominica — 21 de enero de 2026
- Fiyi — 21 de enero de 2026
- Gabón — 21 de enero de 2026
- Gambia — 11 de octubre de 2025
- Guinea — 1 de enero de 2026
- Guinea-Bissau — 1 de enero de 2026
- Kirguistán — 21 de enero de 2026
- Malaui — 20 de agosto de 2025
- Mauritania — 23 de octubre de 2025
- Namibia — 1 de enero de 2026
- Nepal — 21 de enero de 2026
- Nigeria — 21 de enero de 2026
- Santo Tomé y Príncipe — 23 de octubre de 2025
- Senegal — 21 de enero de 2026
- Tayikistán — 21 de enero de 2026
- Tanzania — 23 de octubre de 2025
- Togo — 21 de enero de 2026
- Tonga — 21 de enero de 2026
- Turkmenistán — 1 de enero de 2026
- Tuvalu — 21 de enero de 2026
- Uganda — 21 de enero de 2026
- Vanuatu — 21 de enero de 2026
- Venezuela — 21 de enero de 2026
- Zambia — 20 de agosto de 2025
- Zimbabue — 21 de enero de 2026
Cómo funciona el trámite con fianza
Si el oficial consular determina que corresponde aplicar la fianza, el solicitante deberá:
- Completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.
- Realizar el pago exclusivamente a través del sistema oficial Pay.gov.
- Esperar la confirmación antes de continuar el proceso.
Advertencia clave: pagar la fianza no garantiza la aprobación de la visa. Además, los pagos realizados sin instrucción directa del consulado no se reembolsan.
Por dónde se puede ingresar a EE.UU. con visa sujeta a fianza
Quienes obtengan una visa bajo este régimen deberán entrar y salir únicamente por puertos designados, entre ellos:
- Aeropuerto Logan de Boston (BOS)
- Aeropuerto JFK de Nueva York
- Aeropuerto Washington-Dulles (IAD)
El movimiento del viajero queda especialmente monitoreado durante toda su estadía.
Cuándo se devuelve la fianza y cuándo se pierde
La fianza se devuelve automáticamente si:
- el viajero sale de EE.UU. dentro del plazo autorizado,
- no llega a viajar antes del vencimiento de la visa,
- o se le niega la entrada en el aeropuerto.
En cambio, se pierde el dinero si la persona:
- permanece más tiempo del permitido,
- solicita un cambio de estatus migratorio, incluso asilo,
- o incumple cualquier condición del permiso.
En esos casos, la situación se deriva al USCIS y puede activar sanciones migratorias futuras.