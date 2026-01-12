A partir de enero de 2026, viajar como turista a Estados Unidos será sensiblemente más caro —y más complejo— para miles de personas en todo el mundo.

El Departamento de Estado de EE.UU. activó un nuevo esquema que obliga a solicitantes de visa B1/B2 de determinados países a depositar una fianza migratoria de hasta USD 15.000 como condición previa para que su solicitud sea evaluada.

La medida apunta a reforzar el control sobre la permanencia irregular, especialmente en casos donde se detectaron altos índices de viajeros que exceden el tiempo autorizado de estadía.

Qué es la fianza migratoria y por qué Estados Unidos la exige

La fianza para la visa estadounidense funciona como una garantía económica: el solicitante debe dejar un depósito que solo se recupera si cumple estrictamente con las condiciones del viaje.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permitirá la entrada legal al país a todos los extranjeros que puedan mostrar este documento

Según explicó el gobierno estadounidense, el objetivo es:

reducir las estadías irregulares,

desalentar abusos del sistema de visas,

y aumentar la trazabilidad de los ingresos temporales al país.

El monto —USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000— se define caso por caso durante la entrevista consular, en función del perfil del solicitante.

Los 38 países que deben pagar 15.000 dólares para acceder a la visa

La nómina se amplió significativamente y ahora incluye países de África, Asia, Oceanía y América Latina. Entre los más relevantes para la región aparecen Cuba y Venezuela.

Argelia — 21 de enero de 2026 Angola — 21 de enero de 2026 Antigua y Barbuda — 21 de enero de 2026 Bangladesh — 21 de enero de 2026 Benín — 21 de enero de 2026 Bután — 1 de enero de 2026 Botsuana — 1 de enero de 2026 Burundi — 21 de enero de 2026 Cabo Verde — 21 de enero de 2026 República Centroafricana — 1 de enero de 2026 Costa de Marfil — 21 de enero de 2026 Cuba — 21 de enero de 2026 Yibuti — 21 de enero de 2026 Dominica — 21 de enero de 2026 Fiyi — 21 de enero de 2026 Gabón — 21 de enero de 2026 Gambia — 11 de octubre de 2025 Guinea — 1 de enero de 2026 Guinea-Bissau — 1 de enero de 2026 Kirguistán — 21 de enero de 2026 Malaui — 20 de agosto de 2025 Mauritania — 23 de octubre de 2025 Namibia — 1 de enero de 2026 Nepal — 21 de enero de 2026 Nigeria — 21 de enero de 2026 Santo Tomé y Príncipe — 23 de octubre de 2025 Senegal — 21 de enero de 2026 Tayikistán — 21 de enero de 2026 Tanzania — 23 de octubre de 2025 Togo — 21 de enero de 2026 Tonga — 21 de enero de 2026 Turkmenistán — 1 de enero de 2026 Tuvalu — 21 de enero de 2026 Uganda — 21 de enero de 2026 Vanuatu — 21 de enero de 2026 Venezuela — 21 de enero de 2026 Zambia — 20 de agosto de 2025 Zimbabue — 21 de enero de 2026

Cómo funciona el trámite con fianza

Si el oficial consular determina que corresponde aplicar la fianza, el solicitante deberá:

Completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.

Realizar el pago exclusivamente a través del sistema oficial Pay.gov

Esperar la confirmación antes de continuar el proceso.

Advertencia clave: pagar la fianza no garantiza la aprobación de la visa. Además, los pagos realizados sin instrucción directa del consulado no se reembolsan.

Por dónde se puede ingresar a EE.UU. con visa sujeta a fianza

Quienes obtengan una visa bajo este régimen deberán entrar y salir únicamente por puertos designados, entre ellos:

Aeropuerto Logan de Boston (BOS)

Aeropuerto JFK de Nueva York

Aeropuerto Washington-Dulles (IAD)

El movimiento del viajero queda especialmente monitoreado durante toda su estadía.

Cuándo se devuelve la fianza y cuándo se pierde

La fianza se devuelve automáticamente si:

el viajero sale de EE.UU. dentro del plazo autorizado,

no llega a viajar antes del vencimiento de la visa,

o se le niega la entrada en el aeropuerto.

En cambio, se pierde el dinero si la persona:

permanece más tiempo del permitido,

solicita un cambio de estatus migratorio, incluso asilo,

o incumple cualquier condición del permiso.

En esos casos, la situación se deriva al USCIS y puede activar sanciones migratorias futuras.