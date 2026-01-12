En esta noticia

A partir de enero de 2026, viajar como turista a Estados Unidos será sensiblemente más caro —y más complejo— para miles de personas en todo el mundo.

El Departamento de Estado de EE.UU. activó un nuevo esquema que obliga a solicitantes de visa B1/B2 de determinados países a depositar una fianza migratoria de hasta USD 15.000 como condición previa para que su solicitud sea evaluada.

La medida apunta a reforzar el control sobre la permanencia irregular, especialmente en casos donde se detectaron altos índices de viajeros que exceden el tiempo autorizado de estadía.

Qué es la fianza migratoria y por qué Estados Unidos la exige

La fianza para la visa estadounidense funciona como una garantía económica: el solicitante debe dejar un depósito que solo se recupera si cumple estrictamente con las condiciones del viaje.

Según explicó el gobierno estadounidense, el objetivo es:

  • reducir las estadías irregulares,
  • desalentar abusos del sistema de visas,
  • y aumentar la trazabilidad de los ingresos temporales al país.

El monto —USD 5.000, USD 10.000 o USD 15.000— se define caso por caso durante la entrevista consular, en función del perfil del solicitante.

Los 38 países que deben pagar 15.000 dólares para acceder a la visa

La nómina se amplió significativamente y ahora incluye países de África, Asia, Oceanía y América Latina. Entre los más relevantes para la región aparecen Cuba y Venezuela.

  1. Argelia — 21 de enero de 2026
  2. Angola — 21 de enero de 2026
  3. Antigua y Barbuda — 21 de enero de 2026
  4. Bangladesh — 21 de enero de 2026
  5. Benín — 21 de enero de 2026
  6. Bután — 1 de enero de 2026
  7. Botsuana — 1 de enero de 2026
  8. Burundi — 21 de enero de 2026
  9. Cabo Verde — 21 de enero de 2026
  10. República Centroafricana — 1 de enero de 2026
  11. Costa de Marfil — 21 de enero de 2026
  12. Cuba — 21 de enero de 2026
  13. Yibuti — 21 de enero de 2026
  14. Dominica — 21 de enero de 2026
  15. Fiyi — 21 de enero de 2026
  16. Gabón — 21 de enero de 2026
  17. Gambia — 11 de octubre de 2025
  18. Guinea — 1 de enero de 2026
  19. Guinea-Bissau — 1 de enero de 2026
  20. Kirguistán — 21 de enero de 2026
  21. Malaui — 20 de agosto de 2025
  22. Mauritania — 23 de octubre de 2025
  23. Namibia — 1 de enero de 2026
  24. Nepal — 21 de enero de 2026
  25. Nigeria — 21 de enero de 2026
  26. Santo Tomé y Príncipe — 23 de octubre de 2025
  27. Senegal — 21 de enero de 2026
  28. Tayikistán — 21 de enero de 2026
  29. Tanzania — 23 de octubre de 2025
  30. Togo — 21 de enero de 2026
  31. Tonga — 21 de enero de 2026
  32. Turkmenistán — 1 de enero de 2026
  33. Tuvalu — 21 de enero de 2026
  34. Uganda — 21 de enero de 2026
  35. Vanuatu — 21 de enero de 2026
  36. Venezuela — 21 de enero de 2026
  37. Zambia — 20 de agosto de 2025
  38. Zimbabue — 21 de enero de 2026

Cómo funciona el trámite con fianza

Si el oficial consular determina que corresponde aplicar la fianza, el solicitante deberá:

  • Completar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.
  • Realizar el pago exclusivamente a través del sistema oficial Pay.gov.
  • Esperar la confirmación antes de continuar el proceso.

Advertencia clave: pagar la fianza no garantiza la aprobación de la visa. Además, los pagos realizados sin instrucción directa del consulado no se reembolsan.

Por dónde se puede ingresar a EE.UU. con visa sujeta a fianza

Quienes obtengan una visa bajo este régimen deberán entrar y salir únicamente por puertos designados, entre ellos:

  • Aeropuerto Logan de Boston (BOS)
  • Aeropuerto JFK de Nueva York
  • Aeropuerto Washington-Dulles (IAD)

El movimiento del viajero queda especialmente monitoreado durante toda su estadía.

Cuándo se devuelve la fianza y cuándo se pierde

La fianza se devuelve automáticamente si:

  • el viajero sale de EE.UU. dentro del plazo autorizado,
  • no llega a viajar antes del vencimiento de la visa,
  • o se le niega la entrada en el aeropuerto.

En cambio, se pierde el dinero si la persona:

  • permanece más tiempo del permitido,
  • solicita un cambio de estatus migratorio, incluso asilo,
  • o incumple cualquier condición del permiso.

En esos casos, la situación se deriva al USCIS y puede activar sanciones migratorias futuras.