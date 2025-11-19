Donald Trump en el centro de la polémica. Foto: archivo.

La visita oficial del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a Washington dejó un momento inesperado.

Durante una ronda de preguntas en el Despacho Oval, el líder saudí calificó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi como “muy doloroso” y “un enorme error”, en una respuesta que tensó la conferencia.

Un intercambio incómodo en la Casa Blanca

La frase surgió luego de que una reportera consultara por el crimen ocurrido en 2018. Antes de que el príncipe respondiera, Donald Trump interrumpió de forma abrupta, reprochando a la periodista por “poner en una situación embarazosa” a su invitado.

El Presidente intentó cerrar el tema afirmando que “son cosas que pasan” y que el heredero saudí “no sabía nada”.

Acuerdos millonarios y un mensaje político

Más allá del episodio, ambos líderes confirmaron un nuevo acuerdo de defensa y un incremento en las inversiones saudíes en Estados Unidos, un paquete económico que refuerza la alianza estratégica entre ambos países.

La visita buscaba precisamente dar por terminado el conflicto diplomático generado tras la muerte de Khashoggi.