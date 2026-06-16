En casi todo el mundo, miles de conductores ven a menudo una señal amarilla con una cruz negra cuando conducen por la ruta: ¿Qué significa?

En varias rutas a lo largo del mundo, miles de conductores ven a menudo una señal amarilla con una cruz negra, la mayor parte de las veces sin saber qué significa.

Las señales de tránsito que hay en las rutas tiene como finalidad advertir al conductor sobre algo que podría sorprenderle, pueden ser intersecciones, desvió de caminos, curvas o puentes. El objetivo es que el conductor reduzca la velocidad y esté más atento para lo que viene.

El objetivo es que el conductor reduzca la velocidad y esté más atento para lo que viene. Generado con IA.

Señales de tránsito: para qué se usan

Las señales de tránsito preventivas se dividen dos grupos: las que pretenden advertir sobre condiciones físicas del camino y las que marcan zonas de riesgo.

A menudo, la mayoría sirven para que el conductor cambie la velocidad o esté mas atento al conducir debido al riesgo de accidentes. En el caso de curvas pronunciadas, por ejemplo, es necesario mantener el control del volante.

Señales de tránsito con una cruz negra y fondo amarillo: qué significan

En Estados Unidos, esta señal se conoce como “W2-1″ (Cross Road Warning sign) y advierte sobre una próxima encrucijada. Es decir, en pocos metros habrá un cruce de caminos en el que pueden venir vehículos en más de una dirección, algo que representa una zona de máximo peligro.

Cuando un conductor se acerca a una encrucijada, se recomienda reducir la velocidad de manera gradual y aumentar la atención sobre el entorno, ya que se debe estar atentos a peatones, ciclistas, motociclistas además de otros vehículos.