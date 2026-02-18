El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más conocidas de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este martes, 17 de febrero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 395 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día. Las cifras ganadoras del último sorteo son 3 37 44 52 63 y el 14 por el MegaBall. Asimismo, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x. El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el viernes, 20 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en tiempo real podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería. Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25. El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos. Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que esto puede prevenir la ludopatía. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos como una forma de escape emocional. Además, se recomienda buscar apoyo si se siente que el juego se está convirtiendo en un problema. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.