El bicarbonato de sodio y el jabón líquido son dos ingredientes presentes en casi todos los hogares, posicionándose incluso como dos de los más populares para incluir en las rutinas de limpieza.

En ese sentido, además de sus usos por separado, combinados pueden utilizarse para preparar una mezcla limpiadora que ayuda a remover suciedad difícil de diferentes superficies.

Mezclar bicarbonato de sodio con jabón líquido: para qué sirve

Al combinar bicarbonato de sodio con jabón líquido es posible obtener una mezcla espesa que puede utilizarse como complemento para limpiar superficies con grasa o suciedad superficial.

Puede utilizarse para

Limpiar piletas de baño y cocina

Remover grasa de superficies difíciles

Limpiar azulejos y sus juntas

Limpiar mesas o mesadas

El bicarbonato de sodio puede utilizarse como limpiador casero. Fuente: Shutterstock

Cómo se prepara esta mezcla de bicarbonato de sodio con jabón líquido

Para preparar esta mezcla es necesario

Colocar varias cucharadas de bicarbonato de sodio en un frasco

Agregar jabón líquido

Mezclar hasta obtener una textura uniforme

Si queda demasiado espesa, puede rebajarse con agua

Cómo se utiliza esta mezcla de bicarbonato de sodio y jabón líquido

Para utilizar esta combinación es necesario

Distribuir la pasta con una esponja o un paño

Frotar suavemente sobre la zona percutida

Dejar actuar si existen manchas difíciles

Enjuagar con agua limpia o retirar el producto con un paño húmedo

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.