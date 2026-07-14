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El bicarbonato de sodio y el jabón líquido son dos ingredientes presentes en casi todos los hogares, posicionándose incluso como dos de los más populares para incluir en las rutinas de limpieza.
En ese sentido, además de sus usos por separado, combinados pueden utilizarse para preparar una mezcla limpiadora que ayuda a remover suciedad difícil de diferentes superficies.
Mezclar bicarbonato de sodio con jabón líquido: para qué sirve
Al combinar bicarbonato de sodio con jabón líquido es posible obtener una mezcla espesa que puede utilizarse como complemento para limpiar superficies con grasa o suciedad superficial.
Puede utilizarse para
- Limpiar piletas de baño y cocina
- Remover grasa de superficies difíciles
- Limpiar azulejos y sus juntas
- Limpiar mesas o mesadas
Cómo se prepara esta mezcla de bicarbonato de sodio con jabón líquido
Para preparar esta mezcla es necesario
- Colocar varias cucharadas de bicarbonato de sodio en un frasco
- Agregar jabón líquido
- Mezclar hasta obtener una textura uniforme
- Si queda demasiado espesa, puede rebajarse con agua
Cómo se utiliza esta mezcla de bicarbonato de sodio y jabón líquido
Para utilizar esta combinación es necesario
- Distribuir la pasta con una esponja o un paño
- Frotar suavemente sobre la zona percutida
- Dejar actuar si existen manchas difíciles
- Enjuagar con agua limpia o retirar el producto con un paño húmedo