Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más conocidos del país.

Este sábado, 8 de noviembre de 2025, el premio mayor alcanza los474 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los apostadores también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta apuesta deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Un dato a tener en cuenta es que los participantes que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a algunos a perder el control, lo que puede resultar en problemas financieros y emocionales. Mantener un enfoque equilibrado es esencial para disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad personal.

El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego advierte que la adicción al juego puede afectar a cualquier persona, independientemente de su situación económica. Para quienes sientan que su diversión se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir apoyo y orientación en la gestión de los hábitos de juego.