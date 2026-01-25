El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este sábado, 24 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

20 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este sábado 24 de enero

Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 2 16 35 61 63 5, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 8 17 29 30 62 11.

Powerball: los resultados del sábado, 24 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 27 de enero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Es necesario tener en cuenta que los participantes que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado ayuda a disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional.

Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No dudes en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de la adicción al juego.