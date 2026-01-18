Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país.

Este sábado, 17 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

178 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball y del Double Play este sábado 17 de enero ?

Las cifras ganadoras que se sortearon este sábado son el 5 8 27 49 57 14, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 4x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 1 4 6 34 56 19.

Powerball: los resultados del sábado, 17 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo martes, 20 de enero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Powerball: los resultados del sábado, 17 de enero de 2026.

¿Qué es el Double Play?

Asimismo, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de disfrutar del tiempo libre, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado permite disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional.

Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No duden en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de sus hábitos de juego.