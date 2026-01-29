Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más conocidos del país.

Este lunes, 26 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

29 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 26 de enero

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 21 31 51 60 63 18, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 8 25 27 46 67 21.

Powerball: los resultados del lunes, 26 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

El valor de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo miércoles, 28 de enero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Qué es el Double Play?

Asimismo, las personas tienen la posibilidad de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar puede ser entretenido, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero. Mantener un enfoque equilibrado permite disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional.

Si el juego se convierte en un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Puedes contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre la adicción al juego.