Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país.

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, el premio mayor alcanza los

1150 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 15 de diciembre

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 23 35 59 63 68 2, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 4x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 20 23 38 42 65 19.

Powerball: los resultados del lunes, 15 de diciembre de 2025.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los apostadores también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 20 de diciembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta apuesta deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué impuestos debo pagar si gano el premio del Powerball?

Es necesario tener en cuenta que los participantes que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona.

El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York).

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Los juegos de azar pueden ser una forma divertida de entretenimiento, pero es fundamental jugar con moderación. La emoción de ganar puede llevar a perder la noción del tiempo y del dinero, por lo que es importante mantener un enfoque equilibrado para disfrutar sin comprometer la estabilidad financiera y emocional.

Si el juego se convierte en un problema, es esencial buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre cómo manejar los hábitos de juego.