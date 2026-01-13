El Powerball es uno de los juegos de lotería más reconocido en Estados Unidos por los millonarios premios que ofrece a todos los apostadores y por su alcance, ya que está disponible en 45 estados, Washington DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este lunes, 12 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

141 millones de dólares, con la posibilidad de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball y del Double Play este lunes 12 de enero ?

Las cifras ganadoras que se sortearon este lunes son el 5 27 45 56 59 4, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 2x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 11 23 24 54 56 5.

Powerball: los resultados del lunes, 12 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

El costo de cada boleto es de 2 dólares, pero con un dólar adicional se puede aumentar las posibilidades de ganar con el Power Play y multiplicar las ganancias, excepto el primer premio. Los jugadores también pueden sumar el Doble Play por un dólar más y participar de una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo miércoles, 14 de enero de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta apuesta deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

Powerball: los resultados del lunes, 12 de enero de 2026.

¿Qué es el Double Play?

Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de disfrutar del tiempo libre, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado permite disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional.

Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No duden en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de sus hábitos de juego.