El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.01 este martes, 25 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.07% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano retrocedió -0.09%, mientras que en el último año acumuló una caída de -9.47%, evidenciando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.66%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.42%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento en su valor respecto a los días anteriores. Este comportamiento se refleja en el dato 1, que indica un crecimiento continuado en el tipo de cambio durante los últimos días.

A medida que avanza la semana, la fortaleza del Peso dominicano se consolida, lo que sugiere una recuperación económica en el corto plazo. La tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en el mercado y en las políticas económicas del país.

Sin embargo, es fundamental monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.