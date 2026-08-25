En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 16.9453. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.02%.

La cotización del peso mexicano muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.70% y en el último año acumula un descenso de -7.70%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 5.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.42%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y a otras divisas, lo que es una señal favorable para la economía local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores externos que podrían influir en su comportamiento. La estabilidad del Peso es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.