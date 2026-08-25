En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3090.48 este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.52%.

En el mercado del Peso colombiano, la cotización subió 1.28% en la última semana, pero en el último año retrocedió 19.52%, lo que indica una tendencia anual a la baja pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 17.59%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.79%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los tres días consecutivos analizados, el valor ha aumentado, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este crecimiento sugiere una posible mejora en la confianza económica y podría estar relacionado con factores internos o externos que están impulsando la demanda del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.