En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.62 este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.02%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.20%, mientras que en el último año registró una variación de -0.48%, indicando un repunte reciente pese a un leve retroceso interanual.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 22.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que este porcentaje es mayor que la volatilidad anual del 20.39%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.

Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.