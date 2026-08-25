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La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.62 este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.02%.
En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco subió 2.20%, mientras que en el último año registró una variación de -0.48%, indicando un repunte reciente pese a un leve retroceso interanual.
La variación que presentó el activo durante la última semana
En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 22.43%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que este porcentaje es mayor que la volatilidad anual del 20.39%.
La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, marcando un avance constante con respecto a los días anteriores. Este incremento se refleja en el dato de 1, que indica que la moneda se fortalece frente a las divisas extranjeras.
Esta tendencia sugiere una mayor confianza en la economía guatemalteca y un potencial crecimiento en su valor, lo que podría atraer inversiones y mejorar el poder adquisitivo de los guatemaltecos.
¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?
Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.