La cotización del euro cerró a USD 0.8562 este martes, 25 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.01%.

La cotización del euro mostró una caída semanal de -0,86% y una variación anual de -0,65%, reflejando una tendencia bajista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 4.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.61%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En comparación con los días pasados, la moneda ha ido en ascenso, lo que refleja una mayor fortaleza frente a otras divisas.

Este aumento continuo sugiere un aumento en la confianza del mercado, lo que podría impactar favorablemente en la economía europea en el corto plazo.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.