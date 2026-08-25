En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7326 este martes, 25 de agosto de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.14% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la Libra esterlina cayó levemente en la última semana (-0.31%) y registró un descenso más marcado en el último año (-3.77%), lo que sugiere una tendencia bajista reciente.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 3.20%, significativamente menor que la volatilidad anual del 5.96%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que ha habido un incremento en su valor con respecto a los días anteriores, lo que refleja una mayor confianza en la moneda. En comparación con días pasados, la Libra ha mostrado un comportamiento ascendente consistente, impulsado quizás por factores económicos favorables.

El análisis sugiere que la tendencia al alza en la cotización de la Libra esterlina podría estar relacionada con un fortalecimiento de la economía británica y un aumento en la demanda de la moneda. Esto podría generar expectativas optimistas en los mercados financieros a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 25 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.