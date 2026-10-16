Con los servicios online se pueden consultar registros tributarios y realizar pagos, entre otras gestiones.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos dispone de un sitio online al que los contribuyentes pueden acceder para realizar trámites tributarios de manera práctica.

Para utilizar este tipo de servicios es necesario disponer de una cuenta de ID.me, que permitirá que la persona pueda iniciar sesión y acceder a su información fiscal cuantas veces lo desee.

Qué se necesita para crear una cuenta para IRS y quiénes pueden hacerlo

De acuerdo con lo indicado por la información oficial, será necesario disponer de una cuenta en ID.me para poder acceder a los servicios online de IRS.

Es importante destacar que sólo podrán crear una cuenta quienes tengan 18 años o más.

ID.me es el socio que utilizan las agencias y empresas gubernamentales para verificar la identidad digital y comprobar que quien inicia sesión es realmente el titular de la cuenta.

Para utilizarlo, será necesario disponer de:

Un correo electrónico

Una contraseña única con 8 caracteres

Un autenticador multifactor

Tener ID.me es necesario para acceder a los servicios online de IRS.

De contar con todo lo especificado anteriormente, los pasos para crear la cuenta son:

Seleccionar el servicio o la cuenta que se necesita

Cliquear en “ create a wallet ”

Introducir el correo electrónico personal

Confirmar la dirección de correo en la bandeja de entrada

Configurar la autenticación multifactor

Verificar la identidad (se necesitará un número de Seguro Social (SSN) o número de identificación de contribuyente individual (ITIN) y una identificación con foto válida emitida por el Gobierno.

Para qué trámites se necesita crear esta cuenta

El servicio online de IRS, para el que se necesita ID.me se usa para que los contribuyentes:

Puedan acceder a sus registros tributarios.

Realizar y programar pagos, así como también ver el historial y los pendientes.

Verificar el saldo adeudado por año tributario.

Enviar formularios del IRS.

Administrar opciones del perfil.

Ver diferentes autorizaciones.

Además, IRS tiene su propia aplicación que recientemente cambió su nombre y funciones. Dejó de ser IRS2Go y ahora se llama IRS, disponible para Apple y Android. Quienes quieran utilizarla también necesitarán una cuenta con ID.me.