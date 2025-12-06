Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este viernes, 5 de diciembre de 2025, el pozo acumulado arriba a los 50 millones.

Estos son los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 34 38 42 44 69 y el 8 por el MegaBall. Asimismo, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 9 de diciembre de 2025 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran participar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá escoger entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que esto puede prevenir la ludopatía. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos de azar como una forma de escape emocional.

Además, se recomienda buscar información y recursos sobre el juego responsable. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece apoyo a través del número 1-800-GAMBLER.