Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y rifas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este viernes, 30 de enero de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 303 millones.

Los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 11 34 36 43 63 y el 13 por el MegaBall. Asimismo, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el martes, 3 de febrero de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran apostar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá escoger entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Los expertos alertan sobre la creciente preocupación por la ludopatía y aconsejan establecer límites claros al jugar. Es esencial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos como una vía de escape emocional.

Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.