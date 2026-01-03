El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este viernes, 2 de enero de 2026, el pozo acumulado ha llegado los 157 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día.

Los números ganadores del Mega Millions de este viernes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 6 13 34 43 52 y el 4 por el MegaBall. Asimismo, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un precio adicional, el Megaplier es el -1x.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el martes, 6 de enero de 2026 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Qué día se juega el Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25.

¿Cómo se puede cobrar el Mega Millions?

El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Expertos advierten sobre la creciente preocupación por la ludopatía y recomiendan establecer límites claros al jugar. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos como una forma de escape emocional.

Además, se sugiere buscar apoyo si se siente que el juego se está convirtiendo en un problema. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.