Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y rifas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este martes, 25 de noviembre de 2025, el pozo acumulado arriba a los 70 millones.

Los números ganadores del Mega Millions de este martes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 11 15 31 32 59 y el 18 por el MegaBall. Asimismo, para los participantes han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran apostar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Establecer límites claros al jugar es crucial para prevenir la ludopatía. Es importante no gastar más de lo que se puede permitir y no usar los juegos de azar como una vía de escape emocional.

Se sugiere informarse sobre el juego responsable. Aquellos que necesiten ayuda pueden contactar al Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego al 1-800-GAMBLER.