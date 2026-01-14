Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país.

Para este martes, 13 de enero de 2026, el pozo acumulado alcanza a los 215 millones.

Los números ganadores del Mega Millions de este martes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 16 40 56 64 66 y el 4 por el MegaBall. Por otro lado, para los apostadores han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 16 de enero de 2026 a las 23.00 horas . Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

Los últimos resultados del Megamillions.

¿Qué día se juega el Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions es necesario comprar un cartón de lotería yescoger cinco números del 1 al 70. Además, se debe elegir la cifra Mega ball, que puede ser del 1 al 25.

¿Cómo se puede cobrar el Mega Millions?

El ganador del premio mayor debe elegir entre dos formas de pago: un premio anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales con un 5% por año, o un pago único en efectivo. Ambas alternativas de cobro están sujetas a impuestos.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Los expertos destacan la necesidad de establecer límites claros al jugar, ya que la falta de control puede conducir a la ludopatía. Es recomendable fijar un presupuesto y no sobrepasarlo, evitando el juego como una forma de escapar de problemas emocionales.

Informarse sobre los riesgos del juego es esencial y buscar apoyo si es necesario. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER para quienes lo requieran.