Las canas aparecen de manera progresiva y muchas veces más rápido de lo esperado. Para quienes buscan un método natural que no dependa de productos químicos ni tratamientos agresivos, la cocina ofrece alternativas sorprendentes que ayudan a revitalizar el color del cabello desde la raíz.

Entre esas opciones se destaca una mezcla sencilla, económica y efectiva que utiliza la mayonesa como componente principal. Este ingrediente, conocido por su poder hidratante, puede combinarse con otros elementos naturales para obtener un tinte casero que cubre las canas y deja el cabello suave y brillante.

¿Cómo usar la mezcla casera con mayonesa para eliminar las canas?

La mayonesa aporta aceites naturales, proteínas y nutrientes que penetran con facilidad en la fibra capilar. Combinada con un ingrediente colorante como el café, su textura cremosa permite que la mezcla se adhiera al cabello, logrando una cobertura uniforme que disimula las canas desde la primera aplicación.

Además de aportar un color cálido y natural, esta preparación brinda una hidratación profunda. Las personas que suelen tener el cabello reseco, frágil o con frizz encuentran en esta mezcla un tratamiento doble: cubre las canas y mejora la suavidad, el brillo y la elasticidad.

Todas las propiedades que aporta al cabello

Hidratación profunda.

Aporte de brillo natural.

Mayor suavidad al tacto.

Reducción del frizz.

Textura más manejable.

Coloración suave de las canas

La mayonesa es un ingrediente natural clave para eliminar las canas sin el uso de productos químicos. Fuente: Archivo.

Paso a paso: ¿Cómo preparar el tinte casero de mayonesa para tapar las canas?

Para preparar esta mezcla, se necesita una taza de mayonesa y media taza de café bien concentrado. Ambos ingredientes deben integrarse hasta obtener una crema homogénea y sin grumos. El café actúa como colorante natural, mientras que la mayonesa funciona como base nutritiva que fija el tono.

Una vez lista la preparación, se aplica sobre el cabello seco, desde la raíz hasta las puntas, asegurando que todas las canas queden cubiertas. La mezcla debe reposar entre treinta y cuarenta minutos antes de enjuagar con agua tibia. Para mejores resultados, puede repetirse una o dos veces por semana.