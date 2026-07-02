Estados Unidos y El Salvador avanzan en un acuerdo estratégico que podría cambiar el mapa energético de Centroamérica. Ambos países finalizaron las negociaciones para un Acuerdo 123, un marco legal que habilita la cooperación en tecnología nuclear civil con fines pacíficos.

El objetivo del Gobierno salvadoreño es desarrollar capacidades nucleares para generación eléctrica, investigación y formación técnica, con la meta de construir su primera central nuclear hacia 2030.

Estados Unidos busca convertir a este país latino en potencia mundial

El país elegido es El Salvador, que busca dar un salto histórico en materia energética. El acuerdo con Estados Unidos permitirá avanzar en áreas como:

Energía nuclear civil

Capacitación de especialistas

Transferencia tecnológica

Seguridad nuclear

Desarrollo regulatorio

Posible construcción de una central nuclear

El convenio no está vinculado a usos militares, sino a cooperación nuclear con fines pacíficos.

El Salvador firmó un Acuerdo 123 con Estados Unidos para avanzar en cooperación nuclear civil. Fuente: El Cronista.

Lo abastecerá con la última tecnología nuclear

El Acuerdo 123 es un instrumento previsto en la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos que permite la cooperación nuclear civil entre Washington y otro país. Este tipo de acuerdo es necesario para habilitar transferencias importantes de:

Material nuclear

Equipamiento especializado

Componentes tecnológicos

Asistencia técnica

Conocimiento regulatorio

También establece condiciones de seguridad, control y no proliferación para garantizar que la tecnología sea utilizada únicamente con fines pacíficos.

Este país latino construirá su primera central nuclear

El plan salvadoreño contempla avanzar hacia la construcción de su primera planta nuclear durante los próximos años. Según los objetivos oficiales, el país busca contar con una instalación operativa hacia 2030, lo que marcaría un hito histórico para Centroamérica.