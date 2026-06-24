La licencia de conducir constituye uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos.

La licencia de conducir constituye uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos, dado que no solo permite la conducción legal, sino que también se emplea como una credencial para autenticar la identidad de un individuo. Una nueva política ha suspendido y anulado las licencias de aquellos que efectúan tal modificación.

Obtener la suspensión de la licencia puede acarrear dificultades al intentar realizar nuevamente el trámite. Es de suma importancia que cada conductor esté adecuadamente informado sobre las normativas que rigen en su respectivo estado.

Licencia de conducir

Confirmado: se anularán las licencias de conducir a quienes no cumplan con este requisito.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia establece un protocolo específico que los conductores deben seguir al modificar su dirección de residencia.

“Si modifica su dirección de residencia o la dirección postal a un lugar fuera de Virginia, el DMV tiene la autoridad para anular su licencia de conducir o tarjeta de identificación con fotografía“, se indica en el portal web del estado.

Por lo tanto, es crucial que todos los residentes de Virginia comprendan que enfrentará la suspensión de su licencia si registran como domicilio principal una dirección que está fuera del estado.

Puede obtener una nueva licencia de conducir o una tarjeta de identificación con fotografía que refleje la actualización de su domicilio. Asimismo, tiene la opción de recibir una tarjeta de registro vehicular actualizada.

¿Quiénes se encuentran exentos de la revocación de su licencia?

Las autoridades del DMV de Virginia señalan que es posible otorgar excepciones para ciertos grupos de individuos. En esta situación, se contempla al personal militar en servicio activo y a los residentes de Virginia que laboran fuera del estado.