Los ciudadanos venezolanos que necesiten realizar trámites migratorios en Argentina deben prestar especial atención al estado de su documentación.

En determinados casos, las autoridades contemplaron mecanismos excepcionales para quienes no podían presentar un documento vigente.

El DNI vencido tiene un límite de 10 años

El punto que genera mayor interés está en el plazo de vencimiento.

La Disposición 388/2024 de la Dirección Nacional de Migraciones estableció un régimen especial para nativos de Venezuela.

Para determinados supuestos de regularización, permitía presentar pasaporte o cédula de identidad venezolana vencidos, siempre que el vencimiento no superara los 10 años al momento de presentar la documentación ante Migraciones.

Por eso, los ciudadanos venezolanos deben tener en cuenta que los 10 años funcionan como un límite.

¿Qué ocurre si el documento venezolano está vencido hace más de 10 años?

Fuente: El Cronista.

Argentina acepta excepcionalmente determinados documentos venezolanos vencidos, pero solo hasta un máximo de 10 años. Si el pasaporte o la cédula superó ese plazo, deja de estar contemplado dentro de esta excepción.

Esto significa que los venezolanos cuyo documento lleva más de 10 años vencido no pueden ampararse en esta medida para ingresar al país.

Deberán presentar otra documentación que sea aceptada por las autoridades migratorias o cumplir con los requisitos correspondientes a su situación.

¿Argentina puede impedir el ingreso de un venezolano con documentación vencida?

La normativa establece que Migraciones conserva la facultad de inadmitir el ingreso de quienes se encuentran alcanzados por el régimen especial, de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Por eso, presentar un documento vencido no garantiza automáticamente el ingreso a Argentina. La autoridad migratoria puede verificar la identidad y solicitar documentación adicional cuando corresponda.

En el caso de los ciudadanos venezolanos que llegan desde el exterior, la normativa contempla una excepción que permite ingresar con cédula o pasaporte venezolano vencido por un plazo de hasta 10 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.