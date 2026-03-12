De acuerdo con el Ranking Global FirePower 2026, el Ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo gracias a su fuente de recursos de combate y la calidad de entrenamiento de sus soldados, entre muchos aspectos. Las autoridades federales incentivan a los jóvenes que les gustaría ser parte de las Fuerzas Armadas y otorgan beneficios como bonos de hasta 50,000 dólares y servicios de salud gratuitos. El Selective Service Systemo (SSS), conocido como Registro del Servicio Selectivo en español, es obligatorio en el país. Es decir, todos los hombres entre los 18 y24 años, sin importar su estatus migratorio, están obligados a inscribirse en el sistema, pero el servicio militar es opcional. El ejército estadounidense es uno de los aspectos más característicos del poder que la nación tiene por encima de los demás países. Todos los gobiernos, sin importar su ideología política, buscan mantener altos estándares de entrenamiento y eficacia en sus misiones militares. Es por esta razón que las fuerzas de Estados Unidos suelen liderar los rankings. Con el fin de facilitar el reclutamiento, y brindar agradecimiento a los postulantes, las autoridades federales brindan incentivos económicos y sociales para quienes se alistan en los cuarteles. Quienes deciden iniciar esta carrera reciben, al iniciar, un pago inicial que el ejército utiliza para atraer nuevos reclutas hacia determinadas especialidades militares. Según información oficial del United States Army, los incentivos económicos para nuevos soldados pueden alcanzar hasta 50,000 dólares, aunque el monto final depende de factores como el tipo de trabajo militar elegido, la duración del contrato firmado y las necesidades de personal en determinadas áreas. Además de los bonos económicos iniciales, los soldados que se integran al United States Army acceden a una serie de beneficios que forman parte de los programas federales destinados al personal militar. Estos incentivos están establecidos por políticas del gobierno de Estados Unidos para fortalecer el sistema de reclutamiento y apoyar a quienes deciden desarrollar una carrera dentro del ejército. Entre los principales beneficios que reciben los militares durante su servicio se encuentran los siguientes: Estos beneficios forman parte de las políticas permanentes del gobierno federal para atraer nuevos soldados y mantener el funcionamiento de sus fuerzas armadas.