Los conductores que tendrán problemas con sus licencias si comenten estos errores.

En California, un número significativo de migrantes indocumentados se beneficia de la licencia de conducir AB 60, una disposición legislativa que permite a los individuos conducir sin necesidad de demostrar su estatus migratorio en Estados Unidos. No obstante, es fundamental señalar que este permiso no exime a sus titulares de cumplir con las mismas normativas que rigen a todos los automovilistas.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene la autoridad para suspender o incluso revocar la licencia de conducir en caso de acumulación de puntos o por la comisión de infracciones graves en el tránsito. Es imperativo que los conductores sean conscientes de las consecuencias que pueden derivarse de su comportamiento al volante.

¿Cuántos puntos pueden llevar a la suspensión de la licencia?

Cada choque con responsabilidad o infracción de tránsito suma puntos al registro. Al superar estos límites, la licencia AB 60 -o cualquier otra licencia de California- puede ser suspendida o revocada.

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

El DMV considera a un conductor como negligente cuando acumula las siguientes infracciones en su historial:

Estos conductores tendrán problemas con sus licencias si cometieron estos errores.

Infracciones que pueden resultar en la revocación inmediata de la licencia

El manual oficial de California 2025 establece que existen infracciones consideradas de extrema gravedad que conllevan a la pérdida automática de la licencia:

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas (DUI)

Competencias automovilísticas ilegales (street racing)

Accidentes con fuga (hit-and-run) con personas lesionadas

Evasión policial, especialmente si ocasiona lesiones graves, lo que puede resultar en una pena de hasta siete años de prisión.

Los conductores menores de 18 años están sujetos a sanciones más severas. Con una única infracción o accidente con responsabilidad, pueden enfrentar limitaciones y si acumulan tres incidentes en un año, la licencia provisional será suspendida por seis meses, además de un período de prueba de 12 meses. En situaciones de consumo de alcohol o drogas, la revocación es inmediata.

También puedes perder la licencia por estos problemas

El manual también señala diversas causas que pueden resultar en la suspensión de la licencia, además de las infracciones graves: