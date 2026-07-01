Julio llega con cambios importantes en el calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que algunos beneficiarios recibirán su dinero antes de lo previsto por el feriado del Día de la Independencia, mientras que otros verán dos depósitos en un mismo mes debido al cronograma oficial.

La modificación no implica un aumento en los beneficios, sino un adelanto de los pagos para evitar demoras cuando la fecha habitual coincide con un feriado o un fin de semana.

Como ocurre cada año, la SSA ajusta el calendario para garantizar que los fondos estén disponibles en tiempo y forma.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social antes de lo previsto?

Los beneficiarios que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997 serán uno de los grupos alcanzados por el cambio.

Habitualmente, este grupo recibe el depósito el día 3 de cada mes. Sin embargo, como este año la fecha se ve afectada por el feriado del 4 de Julio, el pago se adelantará al jueves 2 de julio.

Además, quienes cobran tanto la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) como beneficios del Seguro Social (jubilación, sobrevivientes o SSDI) también recibirán ese segundo depósito el 2 de julio.

¿Quiénes cobrarán dos pagos del Seguro Social en julio?

La Administración del Seguro Social (SSA) ajustó el calendario de pagos de julio para determinados beneficiarios. Fuente: archivo

Uno de los cambios que más llamó la atención este mes afecta a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Según el calendario oficial:

1 de julio: pago mensual correspondiente a julio.

31 de julio: pago adelantado correspondiente a agosto.

Este segundo depósito no representa un beneficio adicional, sino un adelanto. La SSA explica que, cuando el primer día del mes siguiente cae en un fin de semana o un feriado, el pago se envía el último día hábil del mes anterior.

En este caso, el 1 de agosto de 2026 cae sábado, por lo que el beneficio se acreditará el 31 de julio.

Calendario oficial del Seguro Social para julio de 2026

La SSA confirmó las siguientes fechas de pago para julio:

1 de julio: beneficiarios de SSI.

2 de julio: personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran SSI junto con otro beneficio del Seguro Social.

8 de julio: nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

15 de julio: nacidos entre el 11 y el 20.

22 de julio: nacidos entre el 21 y el 31.

31 de julio: pago adelantado de SSI correspondiente a agosto.

¿Por qué la SSA adelanta algunos pagos?

La Administración del Seguro Social ajusta el calendario cada vez que una fecha de pago coincide con un fin de semana o un feriado federal.

El objetivo es que los beneficiarios no sufran demoras en la recepción de sus depósitos y puedan disponer del dinero antes de que cierren las entidades bancarias o las oficinas federales.

Por eso, el pago previsto para el 3 de julio se adelantó al 2 de julio, mientras que el beneficio de SSI correspondiente a agosto se enviará el 31 de julio, ya que el primer día del mes siguiente no será laborable.