En esta noticia Las más visto de HBO en Estados Unidos

Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en HBO durante el domingo, 7 de junio de 2026 en Estados Unidos y elige tu favorito.

Las películas más vistas de HBO.

Las más visto de HBO en Estados Unidos

1_ Contagio De manera súbita y con un origen incierto —aunque todo apunta a que se desencadena tras el viaje de una estadounidense a un casino de Hong Kong—, un virus letal empieza a diseminarse por todo el planeta. En cuestión de días, la enfermedad diezma a la población. La transmisión ocurre con el simple contacto entre personas. Un thriller sobrio y verosímil sobre las consecuencias de una epidemia, sin recurrir a artificios digitales.

2_ Tomb Raider Desde que su padre desapareció, Lara lleva una vida temeraria y sin preocupaciones. Cuando la detienen por causar un siniestro vial, Ana Miller, la socia comercial de su padre, paga su fianza y le advierte que, si no acepta la herencia, todo el patrimonio de él será liquidado.

3_ Greenland 2 (Greenland 2: Migration) Los Garrity que han sobrevivido deben dejar la seguridad del búnker en Groenlandia y emprender una arriesgada travesía por el desolado y helado páramo europeo para hallar un nuevo hogar.