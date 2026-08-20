Las zapatillas pueden acumular malos olores con el paso del tiempo, sobre todo cuando se usaron durante varias horas los días de calor, si se realizó actividad física o si por algún motivo quedó humedad en su interior.

Para combatir esta problemática común, existe un truco sencillo de aplicar que puede ponerse en práctica usando un elemento presente en casi todos los hogares: las bolsitas de té.

Colocar bolsitas de té secas dentro del calzado por las noches permite absorber la humedad y reducir olores desagradables.

Poner bolsas de té dentro de las zapatillas por las noches: por qué lo recomiendan tanto y para qué sirve

El principal objetivo de este truco es eliminar o reducir los malos olores del calzado, que después de usarse puede captar humedad en su interior, especialmente si no tuvo suficiente tiempo para secarse y ventilarse.

Colocar una bolsa de té seca en cada zapatilla puede ayudar a absorber parte de esa humedad y disminuir la intensidad del olor. Además, dependiendo del tipo de té utilizado las bolsitas pueden ayudar a perfumar.

Los sacos de té en las zapatillas ayudan a eliminar los malos olores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo poner en práctica el truco de las bolsitas de té en las zapatillas

El paso a paso de este truco casero es sencillo:

Retirar las plantillas para mejor ventilación

Colocar bolsas de té secas dentro de cada zapatilla

Dejar actuar las bolsas de té durante toda la noche

Retirarlas por la mañana

Lo ideal es realizar este procedimiento en un lugar seco y ventilado.