Una frase del filósofo estoico Epicteto sigue siendo una de las más citadas en psicología y desarrollo personal: “Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones y nociones que se forman sobre ellas”. El principio plantea que no son los hechos lo que genera malestar, sino la interpretación que cada persona construye sobre ellos.

La cita proviene del Enquiridión, el manual de enseñanzas estoicas recopilado por uno de sus discípulos. Su distinción es precisa: el hecho ya ocurrió y no puede modificarse; el relato que se construye alrededor, en cambio, sí depende de quien lo experimenta .

¿Qué quiso decir Epicteto con esta frase?

El filósofo estoico no niega que sucedan cosas malas. Sostiene que entre el evento y la reacción existe un margen breve pero real, donde opera la interpretación — y ese es el único territorio sobre el que cada persona tiene control.

Siglos después, el psicólogo Albert Ellis tomó esa idea como base para desarrollar la terapia racional emotivo-conductual (TREC), en la década de 1950. La investigación contemporánea llama a ese proceso reevaluación cognitiva: modificar la interpretación de una situación, no suprimir la emoción.

Lo que la ciencia moderna confirma

Reevaluar no es reprimir: reinterpretar reduce la emoción negativa sin los costos de “aguantarse”.

El margen importa: identificar el instante entre estímulo y respuesta es una habilidad entrenable.

Raíz filosófica: la terapia cognitivo-conductual reconoce su deuda directa con el estoicismo.

Siglos después, el psicólogo Albert Ellis tomó esa idea como base para desarrollar la terapia racional emotivo-conductual (TREC), en la década de 1950.

¿Cómo aplicar la enseñanza de Epicteto en la vida cotidiana?

El principio tiene una aplicación concreta: antes de reaccionar, distinguir qué parte de lo ocurrido es el hecho y qué parte es el juicio añadido. Esa separación no elimina el malestar, pero acorta el tiempo que se pasa habitando una historia que ya terminó.

El enfoque tiene un límite claro: no toda situación difícil es producto de una mala interpretación . Algunas cosas son genuinamente malas. Epicteto no propone insensibilidad, sino una pregunta más acotada: ¿cuánto de lo que se siente es el evento, y cuánto es el comentario que se le agrega?

Tres preguntas para aplicar el principio estoico