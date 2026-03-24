En medio de miles de expedientes paralizados, abogados especializados aseguran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos comenzó a reactivar algunos trámites migratorios, una decisión que podría cambiar el panorama para millones de personas, especialmente de Venezuela y Cuba. Según especialistas en derecho migratorio, la reanudación no será inmediata ni total, sino que se aplicará de forma progresiva. La medida apunta principalmente a expedientes que habían quedado congelados tras cambios en la política migratoria y revisiones internas del sistema. Este movimiento no es aislado. En 2025, distintas decisiones judiciales obligaron al organismo a retomar procesos que habían sido suspendidos, incluyendo permisos de trabajo y solicitudes vinculadas a programas humanitarios . De acuerdo con abogados y organizaciones legales, tres grupos podrían beneficiarse en esta nueva etapa: El contexto es crítico. Se estima que existen cerca de dos millones de solicitudes migratorias congeladas, muchas de ellas en un limbo legal desde hace meses. El origen de este bloqueo se vincula a políticas implementadas durante la administración de Donald Trump, que incluyeron: Estas medidas afectaron especialmente a migrantes de Cuba, Venezuela y Haití, dejando a cientos de miles de personas sin respuestas sobre su estatus. El impacto ha sido desigual, pero contundente. En conjunto, ambas comunidades representan una gran parte de los expedientes afectados, muchos de ellos vinculados a permisos de trabajo, residencias permanentes o procesos de naturalización. A pesar de la reactivación parcial, los expertos advierten que no todos los casos avanzarán automáticamente. Por eso, recomiendan a los migrantes seguir de cerca su situación. Algunas claves fundamentales: Además, remarcan que cada expediente será evaluado de manera individual, lo que puede generar tiempos de espera variables.