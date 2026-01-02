Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este viernes, 2 de enero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz y bendecido viernes! La Luna en Cáncer se enfrenta a Mercurio en Capricornio, creando un equilibrio entre lo emocional y lo racional, perfecto para dialogar y organizar dinámicas en el hogar.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este viernes

Horóscopo para Aries

Tendrás que desempeñar el papel de mediador en tu entorno familiar y prestar atención de manera seria a las versiones de cada uno de sus integrantes. Si estás considerando establecer un hogar, crear una oficina en tu casa o formalizar una convivencia, asegúrate de realizar todas las investigaciones pertinentes.

Horóscopo para Tauro

Hoy recibirás información valiosa. Las perspectivas de individuos con experiencia aportarán un enfoque más imparcial a tus ideas. Podrías considerar la posibilidad de comenzar un curso de formación o una capacitación a mediano plazo para enriquecer tu conocimiento.

Horóscopo para Géminis

Un banco o un familiar podría brindarte ayuda para financiar un emprendimiento o una adquisición importante. Antes de asumir una deuda, realiza cálculos y asegúrate de fijar cantidades y plazos que realmente puedas manejar sin estrés.

Horóscopo para Cáncer

La Luna pasará por tu signo, realzando tus características de protección, afecto y sensibilidad. En tu vida, encontrarás a personas más racionales que tú, quienes podrán ofrecerte una perspectiva más objetiva de la realidad. Prestar atención a sus opiniones te permitirá tomar decisiones más acertadas.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo de Leo

Ten en cuenta que, al igual que las emociones no resueltas pueden reflejarse en el cuerpo, los hábitos saludables que practicas a diario también alimentan tu mundo interno. Este es un momento propicio para aprender más sobre el autocuidado o la medicina alternativa y añadir recursos que contribuyan a tu bienestar.

Horóscopo de Virgo

En tu grupo de amigos, lo que digas será apreciado y tus puntos de vista tendrán relevancia. Al hablar con ellos, podrías abordar temas delicados, por lo que será fundamental prestar atención a sus respuestas. Esta comunicación te ofrecerá valiosas lecciones y te ayudará a entender más a fondo la dinámica del grupo.

Horóscopo de Libra

Hoy experimentarás un periodo de éxito en el que notarás un aumento en tu popularidad y en la percepción positiva que los demás tienen de ti. Tus seres queridos te brindarán consejos valiosos para mantener ese nivel de reconocimiento que has logrado con tanto esfuerzo. Presta atención a quienes te apoyan.

Horóscopo de Escorpio

Este es un buen momento para solicitar una visa, adquirir boletos o registrarte en una escuela. Te encontrarás en compañía de personas sensatas que te mantendrán al tanto. Presta atención a las voces que realmente enriquecen tu conocimiento y sigue avanzando en tu trayectoria.

Horóscopo para Capricornio

Eres consciente de la importancia de ser consistente con tus creencias y de expresarte con argumentos sólidos. Hoy, por fin, compartirás tus pensamientos con tu pareja o con alguien que es significativo para ti. Lo que digas tendrá un efecto, pero será de manera positiva, contribuyendo al crecimiento de la relación.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo para Sagitario

Realizarás transacciones relacionadas con propiedades, una herencia o un negocio familiar. Contar con un buen asesoramiento te ayudará a que los trámites no se vuelvan complicados y te permitirá avanzar de manera más eficiente. Al desarrollar estrategias, mezcla tu intuición con el sentido práctico para maximizar los beneficios.

Horóscopo para Acuario

Presta atención a tus hábitos de alimentación y elige una dieta que incluya más sopas y jugos de frutas. Si te sientes incómodo o tu estómago está delicado, regresar a recetas tradicionales o buscar un alivio físico te ayudará a sentirte mejor y más ligero.

Horóscopo para Piscis

Si participas en celebraciones o encuentros, recibirás la atención de muchos, ya que serás el foco de interés. Es hora de dejar atrás la timidez y no preocuparte tanto por lo que piensen los demás. Relacionarte con otros te ayudará a aumentar tu confianza y a crecer personalmente.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : desde febrero, con Saturno y Neptuno en tu signo, el año te pide asumir responsabilidad tanto por lo que deseas como por tu mundo interior actuando desde tu propósito más auténtico. Habrá renuncias necesarias, pero al avanzar verás cuánto construyes gracias a tu compromiso espiritual.

Tauro : de septiembre a diciembre, los tránsitos de Venus revelan secretos o silencios en pareja, invitándote a revisar lo que realmente los une. Si estás solo, podrías reencontrarte con una herida antigua que pide comprensión. Al final elegirás vínculos auténticos, intensos y emocionalmente sanadores.

Géminis : las largas estadías de Mercurio en signos de agua te invitan a explorar tus emociones a través de sueños, terapias o estudios espirituales. Desde fines de abril, con Urano impulsándote, brillará tu originalidad: comunicarás con frescura y serás puente de ideas para un mundo en cambio.

Cáncer : por la influencia de Júpiter, la primera mitad del año desbordarás conocimiento y sabiduría, revelando tu capacidad para inspirar y enseñar con ternura. Entre junio y comienzos de agosto, gracias a Mercurio, renovarás tu manera de comunicarte para expresar mejor lo que sientes.

Piscis : entre febrero y fines de abril, Mercurio en tu signo te invitará a revisar ideas y palabras, acercándote a lenguajes simbólicos que expresen mejor tu mundo interior. Desde febrero, con Saturno en tu casa del dinero, verás frutos del esfuerzo de los últimos tres años: tu base económica se afirma.

Acuario : desde fines de abril, con Urano, transitando en Géminis, llega una etapa creativa: explorarás nuevos lenguajes, tecnologías y hobbies. Podrían surgir romances inesperados o incluso deseos de hijos. Será un tiempo para reinventarte, jugar más y abrirte a posibilidades sorprendentes.

Conoce tu horóscopo del día.

Leo : júpiter en tu signo en la segunda mitad del año enciende un fuego sagrado que marca un nuevo ciclo. Recuperas la confianza y tu luz inspira a otros. Tus talentos, tu creatividad y todo lo que amas expresar se vuelven puente para celebrar la vida y honrar el presente.

Virgo : durante este ciclo, Mercurio, tu regente, transitará por largo tiempo signos de agua, invitándote a conectarte con las emociones y actuar desde la vulnerabilidad en lugar de la operatividad. Así aprenderás a ser más profundo, intuitivo y humano en tus pensamientos y manera de vincularte.

Libra : a partir de febrero, con Saturno en tu signo opuesto, las relaciones pedirán madurez y compromiso real. Entre agosto y diciembre, gracias a los tránsitos de Venus, revisarás qué significa para ti la felicidad, entendiendo que la belleza nace de tu conexión interior y del vínculo contigo mismo.

Escorpio : el último cuatrimestre será el más intenso: Mercurio y Venus retrogradarán en tu signo y abrirán una etapa decisiva. Tus ideas, tu autoestima y tus vínculos entrarán en revisión. Será un llamado a mirar el pasado, revelar nudos emocionales y permitir un resurgimiento renovador.

Sagitario : durante la primera mitad del año, Júpiter en Cáncer te llevará a explorar tus raíces y emociones, recuperando tu historia. Cuando ingrese en Leo, renacerán tu entusiasmo y confianza: te expresarás con grandeza, honrarás tus deseos y tu liderazgo inspirará a quienes te rodean.