Víctor Florencio, conocido en todo el mundo como "Niño Prodigio", ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este martes, 18 de noviembre de 2025. Descubre cuál es tu predicción del día y prepárate para lo que acontecerá.

¡Bendecido martes! Mercurio retrógrado en Escorpio nos revela secretos, mientras la Luna cerca de Venus intensifica nuestras emociones. Las relaciones se llenan de deseo y pasión y al soltar el control, encontramos sanación.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este martes

Horóscopo para Aries

Venus y la Luna encienden tus deseos más profundos, animándote a descubrir el placer sin limitaciones. Te sentirás cautivador, reconociendo tu capacidad de seducción y las áreas donde el roce se convierte en auténtica magia. La pasión se convierte en una forma de arte y tú te transformas en su inspiración.

Horóscopo para Tauro

Personas carismáticas aparecerán en tu vida, despertando tus sueños y el anhelo de enamorarte de nuevo. Es el momento de dejarte llevar por la fuerza y la conexión física. Si estás en una relación, la pasión se reaviva; si eres soltero, el amor podría sorprenderte en el momento menos esperado.

Horóscopo para Géminis

Las rutinas se transforman en experiencias agradables y creativas. Descubrirás motivación incluso en lo más habitual. En tu lugar de trabajo, podrían aparecer conexiones especiales o nuevos intereses. Además, es un momento perfecto para consentirte: actualizar tu apariencia, cuidar tu piel o hacer un cambio en tu estilo.

Horóscopo para Cáncer

Tu encanto innato es cautivador. Captarás la atención de los demás, generando suspiros y tal vez algún guiño sorpresivo. Cada uno de tus movimientos se asemeja a una hermosa poesía en acción. Además, la influencia de Venus estimula tu creatividad: actividades como la pintura, la escritura o la danza pueden convertirse en formas de manifestar todo lo que resuena intensamente en tu interior.

Horóscopo de Leo

Tu casa se convierte en una fuente de motivación. Tendrás el impulso de embellecer tus ambientes y profundizar en tu estilo de decoración. La reunión con tus seres queridos reconforta el espíritu y puede surgir una reconciliación que renueve los lazos familiares.

Horóscopo de Virgo

Tu mente está activa y llena de curiosidad. El acto de aprender, explorar o escribir se convierte en un deleite que te une a tu magnetismo interno. Cada palabra que dices o escribes resuena con un delicado erotismo. Tu astucia se convierte en tu principal recurso para seducir y cautivar.

Horóscopo de Libra

Venus y la Luna brillan sobre tu situación financiera, impulsándote a reconocer tus habilidades. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre cada inversión antes de tomar una decisión. Una colaboración podría tener éxito si comparten intereses similares. Además, tu carisma innato puede facilitar la formación de alianzas comerciales beneficiosas.

Horóscopo de Escorpio

La unión de la Luna y Venus en tu signo despierta el anhelo y la oportunidad de iniciar nuevas relaciones amorosas. Tu atractivo es cautivador y tus acciones emanan un aire de misterio. Te preocupas por tu apariencia con dedicación y demuestras una sensibilidad particular hacia aquellos que comparten tus sentimientos.

Horóscopo para Capricornio

La conjunción de Venus y la Luna señala la llegada de festejos, reuniones y nuevas conexiones que reaniman tu espíritu. Aparecerán amistades motivadoras o colaboraciones artísticas. Te sentirás envuelto en energías afines que comparten tus anhelos más íntimos y cada encuentro será encantador.

Horóscopo para Sagitario

Experimentarás un intenso deseo de brindar amor y apoyo desinteresado a las personas que te rodean. No obstante, podrías sentir interés por alguien que no es adecuado; ten cuidado, ya que hay un mayor riesgo de engaños en este momento. Reflexiona detenidamente sobre tus relaciones antes de comprometerte emocionalmente.

Horóscopo para Acuario

Te encontrarás con personas carismáticas y poderosas y sabrás cómo relacionarte con ellas. Ser amable y actuar con astucia puede brindarte oportunidades laborales o sociales significativas. Mantener una buena imagen será fundamental para afianzar tu estatus con distinción.

Horóscopo para Piscis

El amor y la aventura se combinan: podrías emprender un viaje o encontrarte con alguien intrigante de otra parte del mundo. La pasión se une a la curiosidad por lo nuevo. Destacas por tu atractivo natural y tu habilidad para seducir sin dificultad. En cuestiones legales, la fortuna está de tu lado.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: tu vida íntima gana intensidad. Oya te impulsa a dejar prejuicios y hablar sin miedo sobre lo que realmente deseas. Una conversación profunda puede abrir puertas nuevas. También habrá cambios ligados a herencias o bienes compartidos que marcarán una nueva fase emocional.

Tauro: oya te invita a liberar lo que pesa sin olvidar al otro. Escuchar en profundidad será esencial: una verdad en tus vínculos, de pareja, socio o colega, saldrá a la luz. Este movimiento traerá el inicio de una etapa más auténtica en tus conexiones.

Géminis: esta renovación que propone Oya te ayudará a sanar. Buen momento para soltar hábitos que drenan tu energía o mantener rutinas más limpias. Algo del pasado deja de tener poder sobre ti, dándote una sensación de potencia y bienestar físico, mental y emocional.

Cáncer: oya te pide escuchar tu deseo más profundo antes de avanzar. Si hay romance, vivirás la pasión siguiendo tu curiosidad y sin miedo al juicio ajeno. Con tus hijos, o quienes sientas como tales, demostrarás tu amor desde la conversación y la entrega a fondo.

Piscis: oya te invita a seguir los vientos del cambio y avanzar hacia nuevos horizontes. Viajes, estudios o vínculos con otras culturas te abrirán la mente. Deja que la intuición guíe tus pasos. Este movimiento te conducirá hacia un dialogo más libre con el mundo.

Acuario: este ciclo te lleva a romper mandatos familiares y expresar tu verdadera ambición. Oya te inspira a destacar en tu profesión y asumir el control de tu vida. Grandes logros se vislumbran si apuestas a tu capacidad. Es un giro en la rueda del destino que te lleva al éxito.

Leo: el pasado regresa con fuerza y te invita a bucear en tu mundo emocional. Oya te impulsa a tener esa charla pendiente con tu familia, sumergirte en tus raíces y sanar viejas memorias. Mirar atrás con actitud de aprendizaje te permitirá soltar y restaurar una base más potente.

Virgo: el portal de Oya te liberara de juicios mentales y te anima a atreverte un poco más. Serás profundo, ingenioso y sagaz al comunicar lo que piensas. Compartir un secreto o una verdad guardada aliviará tu mente. De ese gesto nacerá una transformación.

Libra: un impulso de renovación económica te mueve a buscar nuevas fuentes de ingreso. Oya te inspira a valorar tus talentos y usar tu inteligencia estratégica. Dejarás atrás temores de escasez y abrirás caminos prósperos con sagacidad y audacia. El cambio comienza dentro de ti.

Escorpio: este portal te coloca en el centro de la escena. Oya te recuerda tu poder transformador: alinear mente, cuerpo y emociones te devolverá el control. Deja atrás lo que te limita, suelta viejos miedos y asume tu fuerza. Desde esa liberación, comenzarás a abrir caminos nuevos.

Sagitario: oya te brinda la oportunidad de sanar una herida física o emocional que aún te frena. Su energía curativa limpia y renueva. Si lastimaste con tus palabras, repáralo. Este será un tiempo ideal para canalizar fuerzas espirituales y transformar el dolor en crecimiento interior.

Capricornio: oya te abre caminos a nuevas amistades y modos de pensar. Conocerás personas que amplían tus perspectivas y despiertan tu curiosidad. Sal de los grupos habituales y atrévete a experimentar. A través de los otros descubrirás oportunidades que te conectarán con un propósito renovado.