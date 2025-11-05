El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos cumple con un protocolo estricto antes de llevar a cabo el embargo de bienes y la intervención de las cuentas bancarias. Todos los contribuyentes que no respondan a los avisos previos sufrirán grandes consecuencias.

“Un embargo es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Los embargos y los gravámenes son distintos. Un gravamen es un interés que se usa como garantía del pago de la deuda tributaria, mientras que, en el caso de un embargo, se incautan (se le quitan) los bienes como pago de la deuda tributaria", señala el sitio oficial del IRS.

IRS embargará los bienes e interviene las cuentas bancarias de estos contribuyentes

Durante la temporada fiscal 2025, que finalizó el 15 de abril, las autoridades del Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmaron que serían más estrictos con las auditorías de los contribuyentes que hayan presentado formularios sospechosos o información falsa. Asimismo, estos cambios se trasladaron a otros ámbitos de la entidad fiscal y uno de ellos es el proceso de embargo.

El Código de Impuestos Internos (IRC) autoriza la emisión de embargos para cobrar impuestos morosos, pero antes de poner en marcha esta disposición IRS realiza cuatro maniobras previas para que el contribuyente se notifique o comience a saldar sus deudas.

Si la persona no responde a los avisos, la entidad fiscal tiene la potestad de embargar “cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente, y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal”. Para que una propiedad no sea embargada debe estar excluida de la lista de Código de Impuestos Internos.

Las cuatro condiciones que se deben cumplir para un embargo de IRS

El IRS determina el impuesto y le envía un Aviso y Demanda de Pago (una factura).

Usted no paga o rehúsa pagar los impuestos.

El IRS le envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia (aviso de embargo) por lo menos 30 días antes de imponer el embargo.

El IRS le envió un aviso por adelantado de un contacto de un tercero en donde se le notifica que el IRS se puede comunicar con terceros sobre la determinación o el cobro de la responsabilidad tributaria de usted.

Es importante tener en cuenta que si IRS embarga su reembolso de impuestos estatales, es posible que "reciba un Aviso de embargo de su reembolso de impuestos estatales, o un Aviso de su derecho a una audiencia después del embargo“.

¿Cómo saber si tengo deudas con IRS?

Un ciudadano estadounidense puede saber si tiene deudas con el IRS ingresando al portal oficial irs.gov y accediendo a la sección “View Your Account”. Allí podrá iniciar sesión o crear una cuenta con ID.me para ver su saldo pendiente, historial de pagos, intereses y multas.

También puede llamar al IRS al +1 (800) 829-1040, de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 7 p.m., con su número de Seguro Social y datos fiscales a mano. Otra forma es revisar las cartas oficiales que el IRS envía por correo si hay deudas pendientes. El IRS nunca notifica por teléfono, mensaje de texto ni email, por lo que esos medios pueden ser fraudulentos.

Además, se puede solicitar una transcripción de cuenta desde irs.gov/individuals/get-transcript, para recibir el resumen por internet o por correo postal.