La Administración del Seguro Social confirmó las fechas de depósito para enero de 2027.

El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) ya permite identificar qué días cobrarán los jubilados y otros beneficiarios con el aumento del ajuste por costo de vida (COLA) de 3,6%. Los depósitos se distribuirán a lo largo del mes, según la fecha de nacimiento y el calendario que corresponda a cada persona.

El miércoles 27 de enero será una fecha clave para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes y reciben sus beneficios bajo el cronograma habitual de la SSA. Sin embargo, no serán los únicos que cobrarán durante enero, ya que otros grupos recibirán sus pagos el 13 y el 20, mientras que algunos beneficiarios tendrán un adelanto a fines de diciembre.

La fecha exacta depende del tipo de prestación y de cuándo comenzó a cobrar cada persona. Por eso, es importante revisar el calendario oficial de la SSA para saber cuándo llegará el primer pago de 2027 con el aumento del COLA y qué beneficiarios recibirán el dinero antes de que comience enero.

¿Quiénes cobrarán el aumento del COLA el miércoles 27 de enero de 2027?

Los jubilados y demás beneficiarios del Seguro Social que tengan fecha de nacimiento el 21 y el 31 de cualquier mes recibirán su pago mensual el miércoles 27 de enero, siempre que estén incluidos con el calendario habitual de pagos del SSA.

Dicha fecha corresponde al cuarto miércoles del mes y contempla a quienes cobran beneficios por jubilación, sobrevivientes o discapacidad (SSDI) y comenzaron a recibirlos bajo el calendario de pagos basados en la fecha de nacimiento. El depósito incluirá el ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6% corresponde a 2027.

Es importante tener en cuenta que no todos los jubilados cobrarán el 27 de enero de 2027, ya que la fecha depende del calendario que le corresponda a cada beneficiario.

La SSA detalló cuándo cobrarán los jubilados durante enero de 2027 y qué grupos recibirán el aumento del COLA el miércoles 27. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario de pagos de la SSA: qué días cobrarán los jubilados durante enero de 2027

La Administración del Seguro Social distribuye los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad en diversas fechas, según el grupo al que pertenece cada beneficiario. Para enero de 2027, el calendario oficial de la SSA contempla tres miércoles para quienes cobran de acuerdo con su fecha de nacimiento.

Estas son las fechas que deben tener en cuenta los beneficiarios:

Miércoles 13 de enero de 2027 : personas nacidas entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 20 de enero de 2027 : personas nacidas entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 27 de enero de 2027: personas nacidas entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

En los tres casos, las fechas corresponden a los beneficiarios que siguen el calendario de pagos por fecha de nacimiento. La SSA también administra beneficios para familiares y sobrevivientes, además de los pagos por jubilación y discapacidad.

¿Qué beneficiarios recibirán el aumento del COLA antes de enero de 2027?

Aunque el ajuste por costo de vida corresponde a 2027, algunos beneficiarios recibirán el pago actualizado el jueves 31 de diciembre de 2026. Esto ocurre porque el 1 de enero es feriado federal y la Administración del Seguro Social adelanta determinados pagos cuando la fecha habitual no es laborable.

Los grupos que deben tener en cuenta esta fecha son:

Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) : recibirán el pago correspondiente a enero el 31 de diciembre de 2026, con el aumento del 3,6%.

Personas que comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997 : pertenecen a un calendario de pagos distintos del que se organiza por fecha de nacimiento. Su pago de enero también se adelanta al 31 de diciembre.

Personas que cobran el Seguro Social y el SSI: recibirán los pagos de ambos programas según el calendario correspondiente, con el adelanto de fin de año.

La SSA aclaró que el aumento del SSI comenzará con el pago del 31 de diciembre, mientras que el ajuste de los beneficios del Seguro Social se aplicará a los pagos correspondientes a enero de 2027.