El aumento del beneficio aplica a jubilación, discapacidad y otros pagos.

Como ocurre cada octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos reveló la esperada cifra final de aumento en los beneficios de jubilación, discapacidad y otros pagos del Seguro Social para 2027: 3,6% .

Desde diciembre de 2026 y enero de 2027, 76 millones de personas cobrarán desde US$36 mensuales más, dependiendo del programa y sus condiciones. Con este nuevo ajuste por costo de vida (COLA), el Gobierno federal prevé compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos de cada beneficiario.

Cuánto cobrarán los jubilados a partir de 2027

La SSA hizo un promedio y las prestaciones de jubilación del Seguro Social aumentarán US$75 mensuales a partir de 2027. La medida beneficiará a casi 72 millones de beneficiarios del Seguro Social. Según categorías, las estimaciones arrojaron:

El aumento del 3,6% para 2027 representa el mayor incremento desde el 8,7% de 2023. Seguro Social

El aumento sucede en un contexto de nuevas presiones sobre el costo de vida en el país. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación interanual llegó al 3,7% en septiembre de 2026, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles.

Cuándo comenzarán los pagos

La SSA iniciará con los pagos en diciembre de 2026 y enero de 2027:

Los 7,3 millones de beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) cobrarán su pago incrementado el 31 de diciembre de 2026 , ya que el 1 de enero de 2027 es feriado.

Los beneficiarios de Seguro Social recibirán sus nuevos cobros en enero de 2027. Todavía no se confirmó el calendario, pero se prevé que se respete el esquema utilizado durante este año, que comprende el 1, el 3 y los miércoles. Todavía no se confirmó el calendario, pero se prevé que se respete el esquema utilizado durante este año, que comprende el 1, el 3 y los miércoles.

Algunos beneficiarios que están anotados en los dos programas recibirán ambos pagos.

Los avisos de COLA estarán disponibles hacia finales de noviembre de 2026 en el Centro de Mensajes de las cuentas personales my Social Security de cada beneficiario. Quienes no cuenten con una inscripción en el sistema recibirán su notificación vía correo, pero un mes después.