Si un usuario perdió su tarjeta del Seguro Social puede reemplazarla por internet sólo si cumple con los requisitos.

La tarjeta del Seguro Social es un documento importante para identificar a las personas dentro del sistema de Estados Unidos. Si se pierda, se daña o es robada, los beneficiarios pueden solicitar una nueva a través de la Administración del Seguro Social (SSA), que ofrece alternativas para realizar el trámite por internet.

Sin embargo, no todas las personas pueden completar el procedimiento de forma digital ya que la posibilidad de reemplazar la tarjeta sin acudir a una oficina depende de la situación del solicitante, de los datos que figuran en los registros oficiales y de los requisitos que establece la agencia.

Quienes reúnen las condiciones pueden recibir el documento por correo postal, generalmente entre 5 y 10 días hábiles después de completar el trámite. La SSA recomienda comenzar la solicitud desde su sitio oficial para conocer cuál es la opción disponible en cada caso.

¿Quiénes pueden solicitar el reemplazo de la tarjeta del Seguro Social por internet?

La Administración del Seguro Social permite solicitar una tarjeta de reemplazo por internet en la mayoría de los estados. En general, los ciudadanos estadounidenses adultos que tienen una cuenta personal my Social Security pueden utilizar este servicio si cumplen con los requisitos de identificación y demás condiciones del trámite.

Las personas que pueden solicitar un reemplazo de la tarjeta del Seguro Social por internet son:

Tener al menos 18 años : este es uno de los requisitos generales del procedimiento digital para adultos.

Contar con una dirección postal en Estados Unidos : la tarjeta de reemplazo se envía por correo.

Tener una cuenta personal en my Social Security : permite acceder a los servicios digitales de la agencia.

Cumplir con los requisitos de identificación: la SSA puede verificar la identidad y los datos registrados antes de aprobar la solicitud.

La agencia federal permite solicitar un reemplazo gratuito y establece requisitos específicos para realizar el trámite en línea.

Cabe destacar que la elegibilidad puede variar según el estado y las características del trámite.

¿Qué hacer si el solicitante no puede reemplazar la tarjeta del Seguro Social por internet?

Quienes no puedan completar el reemplazo por internet pueden comenzar la solicitud en línea y, si es necesario, programar una cita para presentar los documentos requeridos en una oficina local del Seguro Social o en un Centro de Tarjetas.

Para saber qué alternativa corresponde en cada caso, la SSA dispone de una herramienta en su página web oficial para reemplazar la tarjeta del Seguro Social. El procedimiento está disponible únicamente en inglés, aunque la agencia ofrece asistencia telefónica en español.

¿Cuánto cuesta reemplazar la tarjeta del Seguro Social?

Solicitar una tarjeta de reemplazo del Seguro Social cuando la anterior se pierde, es robada o está dañada, no tiene costo. Una vez completada y aprobada la solicitud, el documento se envía por correo postal donde se estima un plazo de 5 a 10 días hábiles, según la información oficial de la agencia.

En este sentido, la SSA establece límites generales para las reposiciones, normalmente permite hasta 3 tarjetas de reemplazo por un año y diez durante toda la vida. Existen excepciones, por ejemplo, para determinados cambios legales de nombre o situaciones específicas contempladas por la agencia.