El método principal pasa a ser el depósito directo en una cuenta bancaria (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Durante décadas, millones de contribuyentes en Estados Unidos recibieron su reembolso de impuestos como un cheque que llegaba por correo. Eso está cambiando: el IRS dejó de emitir cheques de reembolso en papel para la mayoría de las personas y el pago pasa a ser electrónico. El cambio afecta de lleno a partir de la temporada de impuestos 2026, y conviene saber qué hacer para no quedar en el limbo a la hora de cobrar.

IRS dejó de emitir cheques de reembolso en papel

El giro responde a la Orden Ejecutiva 14247, firmada el 25 de marzo de 2025, que ordena al Tesoro modernizar los pagos del gobierno y dejar de emitir cheques en papel a partir del 30 de septiembre de 2025. En línea con esa norma, el IRS generalmente dejó de emitir cheques de reembolso en papel para los contribuyentes individuales después de esa fecha.

En la práctica, esto significa que quien espere su devolución en la temporada 2026 y en adelante ya no debería contar con que le llegue un cheque por correo, salvo en casos puntuales.

IRS dejó de emitir cheques de reembolso en papel y el pago pasó a ser electrónico. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se cobra el reembolso ahora

El método principal pasa a ser el depósito directo en una cuenta bancaria. Es, además, la vía más rápida y segura: el dinero entra directamente en la cuenta que el contribuyente indica al declarar, sin esperas de correo ni riesgo de que el cheque se pierda o lo roben.

Para quienes no tienen cuenta bancaria, el IRS informó que se habilitarán métodos electrónicos alternativos, como pagos a través de ciertas aplicaciones móviles y tarjetas de débito prepagas. Son opciones que, según el propio organismo, todavía se están desarrollando, por lo que conviene seguir las novedades en el sitio oficial.

¿Hay excepciones?

El fin de los cheques en papel no es absoluto. La norma contempla excepciones limitadas, por ejemplo, en casos de dificultad económica (hardship) o cuando algún requisito legal o procedimental lo exige. También siguen vigentes ciertos pagos, como los reembolsos correspondientes a personas fallecidas, y se admite un número acotado de cheques en papel cuando no hay alternativa disponible.