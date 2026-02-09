La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los pagos correspondientes a febrero comenzarán a enviarse el miércoles 11 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial de desembolsos, que organiza los cobros según la fecha de nacimiento del beneficiario. El ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8%, que entró en vigencia en enero, incrementó los montos mensuales de las prestaciones del Seguro Social y del SSI. A partir de esta actualización, los trabajadores jubilados reciben en promedio USD 2.074,53 mensuales, mientras que los trabajadores con discapacidad perciben alrededor de USD 1.633,48. Cobran el miércoles 11 de febrero los siguientes beneficiarios de la Administración del Seguro Social: Si el beneficio se basa en el propio historial laboral, la fecha de pago se determina según la fecha de nacimiento del beneficiario. En cambio, cuando el beneficio se cobra a partir del historial laboral de un familiar, como un cónyuge o un padre, la fecha de nacimiento de esa persona es la que define el día de cobro. No cobran el 11 de febrero los siguientes beneficiarios de la SSA: De esta forma, quienes no cobren el 11 de febrero lo harán el 18 de febrero si nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes, o el 25 de febrero si su fecha de nacimiento se encuentra entre el 21 y el 31. El organismo paga los beneficios principalmente mediante depósito directo, acreditando el dinero en la cuenta bancaria del beneficiario en la fecha correspondiente. También ofrece la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito prepaga destinada a quienes no tienen cuenta bancaria, donde el monto se carga de forma automática el día de pago. En casos excepcionales, la SSA aún puede emitir cheques en papel, aunque este método es cada vez menos habitual.