En un contexto económico donde los precios golpean con más fuerza a los hogares de ingresos bajos y medios, miles de residentes de Pensilvania vuelven a mirar con expectativa uno de los beneficios más valorados del estado: el Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler.

Esta iniciativa, financiada con recursos de la Lotería de Pensilvania y fondos provenientes del sector del juego, se ha convertido en un salvavidas para adultos mayores, viudos y personas con discapacidad que necesitan apoyo para afrontar los costos de vivienda.

A diferencia de otros años, el monto máximo disponible puede llegar a USD 1.500, gracias a la combinación del reembolso tradicional y los llamados pagos suplementarios, un plus que se otorga automáticamente a ciertos contribuyentes.

Quiénes pueden obtener este reembolso

El programa tiene criterios muy concretos. Para recibir el beneficio, el solicitante debe cumplir con al menos una de estas condiciones:

Tener 65 años o más

Ser viudo/a desde los 50 años

Personas con discapacidad mayores de 18 años

Tener ingresos anuales iguales o menores a USD 46.520

Pensilvania activó uno de los beneficios más valorados del estado: el Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad/Alquiler. Fuente: Shutterstock.

Los requisitos aplican tanto para propietarios como para inquilinos, lo que amplía el alcance del programa a miles de hogares que enfrentan dificultades para sostener gastos básicos como alquiler, impuestos o servicios.

Cuánto dinero se puede recibir

El monto total depende de los ingresos del solicitante y del lugar donde reside. Los tramos quedan distribuidos así:

0 – 8.270 USD 1.000 USD 500 USD 1.500 8.271 – 15.510 USD 770 USD 385 USD 1.155 15.511 – 18.610 USD 460 USD 230 USD 690 18.611 – 31.010 USD 380 USD 190 USD 570 31.011 – 46.520 USD 380 — USD 380

Los pagos suplementarios se otorgan, principalmente, a personas de ingresos bajos que viven en ciudades como Filadelfia, Pittsburgh o Scranton, donde los impuestos a la propiedad suelen representar un porcentaje mayor del presupuesto familiar.

Cómo solicitar el reembolso

Pensilvania habilitó tres vías principales para enviar la solicitud del programa:

1. En línea

A través del portal oficial: mypath.pa.gov es la forma más rápida y recomendada, ya que permite cargar documentos y recibir confirmaciones de inmediato.

2. Por correo postal

Completando el formulario PA-1000, disponible para imprimir o solicitar directamente al Departamento de Ingresos del estado.

3. En persona

En oficinas regionales, centros comunitarios y locaciones autorizadas en todo el territorio. En muchos lugares hay asistencia gratuita en español.

Cuál es el plazo límite para aplicar

El estado extendió la fecha de cierre para las solicitudes correspondientes al año fiscal 2024. Ahora, el plazo se mantiene abierto hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.

Además, las autoridades confirmaron que existen fondos suficientes para cubrir a cada solicitante elegible.

Cómo verificar el estado de tu solicitud

Una vez enviada la documentación, puedes seguir el proceso mediante:

La herramienta online “Where’s My Rebate?”

La línea telefónica 1-888-PATAXES (728-2937)

Para consultar, se necesita:

Número de Seguro Social

Fecha de nacimiento

Año de la solicitud

Cuándo se pagan los reembolsos

El calendario habitual del programa establece tres etapas clave:

Abril: el sistema confirma la recepción de solicitudes

Junio: comienzan las notificaciones de aprobación

Desde el 1 de julio: se procesan los pagos, ya sea por depósito directo o cheque enviado por correo, según la opción elegida por el beneficiario

Quienes cumplan con todos los requisitos podrían recibir su dinero entre julio y los meses siguientes, dependiendo del volumen de solicitudes y del tipo de pago seleccionado.