El programa de Asistencia Residencial para Familias en Transición (RAFT) es una ayuda económica ofrecida por el Gobierno de Massachussets para los residentes del estado que actualmente se encuentren atravesando una crisis de vivienda.

La iniciativa tiene como objetivo brindar hasta 7,000 dólares dentro de un período de 12 meses para ayudar con el pago del alquiler u otro tipo de gastos que puedan comprometer la permanencia en el hogar.

“ Puedes usar ese dinero para alquiler, servicios, gastos de mudanza y pagos de la hipoteca ”, indican las autoridades.

El formulario que hay que completar para solicitar esta ayuda con el alquiler

De acuerdo con los criterios establecidos por el programa estatal, pueden ser elegibles para esta asistencia financiera quienes

Corran riesgo de perder su hogar o se encuentran atravesando otras emergencias financieras relacionadas con la vivienda.

Tienen ingresos menores al 50% de la Renta Mediana (AMI) de su ciudad o pueblo

Los ingresos son inferiores al 60% de la mediana de su ciudad o pueblo de residencia y además corre riesgo de sufrir violencia doméstica

El programa de asistencia financiera RAFT puede brindar hasta 7,000 dólares para pagar el alquiler. Fuente: archivo.

Documentos que se necesitan al momento de presentar la solicitud

Identificación para cabeza de familia Comprobante de vivienda actual Verificación de crisis de vivienda (alguna prueba de que el alquiler está atrasado y por eso podría perderse la vivienda) Verificación de ingresos Una solicitud de arrendador completa

El formulario online puede completarse clicando aquí.

Información importante sobre esta ayuda que todos deben conocer

Después de que la solicitud haya sido enviada, una Agencia Regional de Administración (RAA) la revisará y dará una respuesta generalmente dentro de los 30 días.

“Si falta algo, el personal te enviará un correo electrónico con una fecha límite para informar lo que falta”, se indica.