Entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas recibió una delegación de especialistas del FMI. Tras los encuentros, el ministro Gabriel Oddone afirmó que “Uruguay tiene oportunidades para mejorar y modernizar los criterios y procedimientos de gestión fiscal y presupuestal, algo muy relevante para seguir mejorando la calificación de riesgo del país”. El pedido de asistencia había sido planteado por el propio ministro en Washington ante autoridades del organismo. Según el FMI, el trabajo se articulará en tres pilares: el Reporte Fiscal —que abarcará cobertura institucional, acciones y flujos—; el Presupuesto y las Proyecciones Presupuestales y Fiscales; y el Análisis de Riesgos Fiscales, que incluyen evaluaciones sobre seguridad social, salud y endeudamiento. Sandeep Saxena, técnico del FMI, señaló en un comunicado que los diagnósticos de transparencia fiscal “se llevan a cabo a petición de los países” y que ya han sido realizados en alrededor de 40 miembros del organismo, calculados en el Código de Transparencia Fiscal, la norma internacional para la divulgación de información sobre finanzas públicas. La colaboración pretende ofrecer diagnósticos y recomendaciones para modernizar prácticas contables y de información, con el objetivo de mejorar la calidad de las cifras públicas y reducir la incertidumbre sobre los riesgos fiscales, factores que inciden directamente en la percepción de los mercados y en la calificación crediticia del país. El inicio de la primera etapa de trabajo marca el comienzo de un proceso técnico que el gobierno espera que contribuya a consolidar la sostenibilidad fiscal y la transparencia ante la ciudadanía y actores internacionales.