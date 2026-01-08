Según indicó en un comunicado la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), este jueves habrá paro en todos los bancos del país.

La medida afectará el funcionamiento de los entes de la siguiente manera:

Banco Hipotecario (BHU) de 16:30 a 18:30 horas

Banco Central (BCU) de 14:00 a 16:00 horas

Banco República (BROU) de 17:40 a 19:40 horas

Banco de Seguros (BSE) de 12:00 a 14:00 horas

El comunicado expresa que “ante los cuestionamientos y amenazas de caducidad de los derechos consagrados durante más de 35 años de Convenio Colectivo, formulados por las autoridades del Poder Ejecutivo en la instancia de negociación del 30 de diciembre, resolvemos parar en todo el país”.

Un día después del paro, el viernes 9, habrá reunión de delegados de todos el país, donde se decidirá como seguir.